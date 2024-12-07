Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında lider Galatasaray’ı ağırlayacak olan Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Sivasspor, Süper Lig’in 15. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 9. sırada yer alıyor. Yiğidolar, Galatasaray maçıyla 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Sivasspor’da 6 futbolcu kart sınırında

Sivasspor’un, Galatasaray ile oynayacağı maçta 6 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda; Djordje Nikolic, Noah Sonko Sundberg, Charis Charisis, Azizbek Turgunboev, Jan Bieganski ve Keita Balde, bu müsabakada sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

Sivasspor’da 4 eksik

Sivasspor’da bu maç öncesi 4 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Mehmet Albayrak, Eymen Yurdcu, Erdem Güleç ve Samuel Moutoussamy, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.