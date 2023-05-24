Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Konyaspor maçının biletleri satışa çıktı.

Süper Lig’in 36. haftasında Sivasspor, 30 Mayıs Salı günü saat 20.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Konyaspor ile karşılaşacak. Bu mücadelenin maçın biletleri satışa çıktı.

Sivasspor - Konyaspor maçının bilet fiyatları ise şöyle:

VIP Alt (1. Kategori): 100 TL

Özyiğit: “Çocuklarımıza birçok farklı spor dalında kurslar düzenliyoruz” Özyiğit: “Çocuklarımıza birçok farklı spor dalında kurslar düzenliyoruz”

Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL

Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL

Güney Alt (3. Kategori): 30 TL

Güney Üst (3. Kategori): 30 TL

Bayan Tribün (4. Kategori): 30 TL

Misafir Tribün (5. Kategori): 39 TL