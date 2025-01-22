Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, mas koşusuyla idmanı tamamladı.

Sivasspor yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.