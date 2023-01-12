Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sakatlığı bulunan Leke James, takımdan ayrı koşulara devam etti.

Antrenman öncesi Sivasspor’u ziyaret eden Elli Sekiz Taraftar Grubu da tezahüratları ile takımı destekledi.

Sivasspor, bugün Kayseri’ye gidecek ve kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek.