Trendyol Süper Lig’in 9. hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Kasımpaşa yarın saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.