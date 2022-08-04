DG Sivasspor, Hırvat orta saha Karlo Lulic ile temasa geçti.

DG Sivasspor, Hırvat orta saha Karlo Lulic ile temasa geçti.

UEFA Avrupa Ligi’nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor transferde düğmeye bastı. Kırmızı-beyazlılar, Hırvat Karlo Lulic’i kadrosuna katmak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın da istediği 28 yaşındaki futbolcunun kırmızı-beyazlı kulüpten gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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İtalya basını da Sivasspor’un İtalya ekibi Frosinone’de forma giyen Karlo Lulic ile ilgilendiğini yazdı.