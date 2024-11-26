Trendyol Süper Lig’in 14. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5v5 minyatür kale maç oynayan Yiğidolar, koşu ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Antalyaspor ile Sivasspor, haftanın açılış maçında 29 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda karşılaşacak.