CFR Cluj ile Sivasspor yarın saat 19.45’te Dr. Constantin Radulescu Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout görev yapacak.

Dünya şampiyonu olan Grekoromen Milli Takımı Türkiye’ye döndü

Dünya şampiyonu olan Grekoromen Milli Takımı Türkiye’ye döndü

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 2. hafta maçında CFR Cluj Ligi ile oynayacağı maç için 16 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan özel uçakla Romanya’ya geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın deplasmanda CFR Cluj ile karşılaşacak DG Sivasspor Romanya’ya ulaştı.

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