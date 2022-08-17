Kırmızı-beyazlı ekipte Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bugün saat 18.00’da Eleda Stadyumu’nda futbolcu Uğur Çiftçi ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek. Yiğidolar, daha sonra saat 17.30’da yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçı için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan özel uçakla 3,5 saatlik uçuşun ardından Malmö Havalimanı’na iniş yaptı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, Malmö’ye ulaştı.

Menemen FK, Ekrem Kayılıbal’ı transfer etti

Menemen FK, Ekrem Kayılıbal’ı transfer etti

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