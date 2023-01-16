Sivas 4 Eylül Stadyumu çimlerinde ki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri Stadyumu’nda oynanacak mücadele yarın saat 14.30’da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Kayseri’de Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas’tan ayrılarak Kayseri’ye hareket etti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak DG Sivasspor Kayseri’ye gitti.

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