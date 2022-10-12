Ballkani ile Sivasspor yarın TSİ 22.00’de Fadil Vokrri Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu’ndan hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında Ballkani ile oynayacağı maç için 19 kişilik kafileyle İstanbul Havalimanı’ndan özel uçakla Kosova’nın başkenti Priştine’ye geldi. 1 saat 10 dakika süren yolculuğun ardından kırmızı-beyazlı kafile, kamp yapacağı otele yerleşti. Kırmızı-beyazlı takım, TSİ 18.15’te Fadil Vokrri Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın deplasmanda Ballkani ile karşılaşacak Sivasspor kafilesi Kosova’ya ulaştı.

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