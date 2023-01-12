Sakatlıkları bulunan Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Leke James ve Mustapha Yatabare kafilede yer almadı.

Rıza Çalımbay: “Uğur Çiftçi için Galatasaray ile görüşme oldu”

Rıza Çalımbay: “Uğur Çiftçi için Galatasaray ile görüşme oldu”

Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 22 kişilik kafileyle Sivas’tan ayrılarak Kayseri’ye hareket etti.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, Kayseri’ye gitti.

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