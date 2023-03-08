Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın TSİ 23.00’te Fiorentina’nın konuğu olacak. Öğlen saatlerinde Sivas Nuri Demirağ Havaalanı’ndan İtalya’ya hareket eden kırmızı-beyazlıları taşıyan özel uçak, Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı’na iniş yaptı. Daha sonra kara yolu ile 1 saatlik yolculuğun ardından Floransa şehrine geçen Yiğidolar, kamp yapacağı otele yerleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak DG Sivasspor, İtalya’ya ulaştı.

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