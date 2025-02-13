Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor kafilesi, Gaziantep’e hareket etti.

Kırmızı-beyazlı takım, bugün Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından, 22 kişilik kafileyle Sivas’tan ayrılarak Gaziantep’e gitti.

Sivasspor yarın Gaziantep’te yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da Gaziantep Stadyumu’nda karşılaşacak.