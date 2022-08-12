Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Adana Demirspor ile Sivasspor yarın saat 21.45’te Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaşacak.

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası yapılan seremoni ve boks maçlarıyla Erzurum’da başladı

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası yapılan seremoni ve boks maçlarıyla Erzurum’da başladı

Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, bu sabah saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı son antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak 22 kişilik kafileyle Sivas’tan ayrılarak Adana’ya hareket etti.

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezonun ilk deplasman maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor Adana’ya gitti.

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