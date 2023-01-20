Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Leke James, Murat Paluli, Karol Angielski ve Clinton N’Jienin yanı sıra U17 Milli Takımı’nda bulunan Emre Gökay ile sarı kart cezalısı Robin Yalçın kadroda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı kafilede şu sporcular yer alıyor:

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yolculuk öncesi kulüp tesislerine gelerek kırmızı-beyazlı ekibi deplasmana uğurladı. Futbolculara ve teknik heyete başarı dileklerini ileten Vali Şimşek ve Başkan Bilgin, takıma güvendiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor kafilesi Gaziantep’e gitti.

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