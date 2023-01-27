Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, Malatya’ya gitti.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, Malatya’ya gitti.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında yarın Adana Demirspor’a konuk olacak olan Sivasspor, bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Malatya’ya gitti.
Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda devam eden çim bakım çalışmaları nedeniyle Malatya’ya alınan mücadele yarın saat 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Burak Pakkan görev yapacak.
Kırmızı-beyazlı kafilede şu futbolcular yer alıyor:
"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Charis Charisis, Ahmed Musa, Kader Keita, Emre Gökay, Mustapha Yatabare, Karol Angielski."
Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Leke James, Murat Paluli ve Clinton N’Jie kadroda yer almadı.
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