Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Leke James, Murat Paluli ve Clinton N’Jie kadroda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı kafilede şu futbolcular yer alıyor:

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda devam eden çim bakım çalışmaları nedeniyle Malatya’ya alınan mücadele yarın saat 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Burak Pakkan görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında yarın Adana Demirspor’a konuk olacak olan Sivasspor, bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Malatya’ya gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, Malatya’ya gitti.

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