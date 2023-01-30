Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Alanyaspor ile Sivasspor yarın saat 17.00’de Kırbıyık Holding Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yiğit Arslan görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 23 kişilik kafileyle Nuri Demirağ Havalimanı’ndan havalanan uçakla Gazipaşa - Alanya Havalimanı’na iniş yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. hafta maçında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, Alanya’ya gitti. Kırmızı-beyazlı takımda 5 futbolcu kafilede yer almadı.

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