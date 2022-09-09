Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Sivasspor ile İstanbulspor arasında 11 Eylül Pazar günü saat 17.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın bilet satışları başladı.

DG Sivasspor ile İstanbulspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Altındağlı minikler ebru yaptı

Altındağlı minikler ebru yaptı

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