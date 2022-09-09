DG Sivasspor ile İstanbulspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçının biletleri satışa çıktı.
DG Sivasspor ile İstanbulspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçının biletleri satışa çıktı.
Sivasspor ile İstanbulspor arasında 11 Eylül Pazar günü saat 17.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın bilet satışları başladı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Üst (1. Kategori): 100 TL
Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL
Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL
Güney Alt (3. Kategori): 30 TL
Güney Üst (3. Kategori): 30 TL
Misafir Tribün: 39 TL
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