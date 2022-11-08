DG Sivasspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçının biletleri satışa çıktı.
DG Sivasspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçının biletleri satışa çıktı.
Sivasspor ile Ümraniyespor 12 Kasım Cumartesi günü saat 14.30’da karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:
VIP Alt (1. Kategori): 100 TL
Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL
Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL
Güney Alt (3. Kategori): 30 TL
Güney Üst (3. Kategori): 30 TL
Misafir Tribün: 39 TL
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