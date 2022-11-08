Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

Sivasspor ile Ümraniyespor 12 Kasım Cumartesi günü saat 14.30’da karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.

DG Sivasspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

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