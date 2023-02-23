Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için DG Sivasspor ile Sivas Belediyespor yardım maçında karşı karşıya gelecek.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için DG Sivasspor ile Sivas Belediyespor yardım maçında karşı karşıya gelecek.

DG Sivasspor ile TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor hazırlık maçında bir araya gelecek. Maçtan elde edilecek olan gelir depremzedelere bağışlanacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, aSpor, beIN Sports, TRT Spor, Tivibu Spor ve TV 8,5’un ana paydaşı olduğu “Omuz Omuza” dayanışma ve yardımlaşma kampanyası yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda takımımız ‘Omuz Omuza’ projesine destek vermek, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak adına, 25 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde Sivas Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmada elde edilecek tüm gelir, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD’a bağışlanacak.

Karşılaşmanın kağıt biletleri 50 TL olarak belirlenmiş olup, biletler yarın saat 12.00’den itibaren Kongre Müzesi bahçesinde ve İVA Park AVM’de bulunan Sivas Store’da ayrıca Hanımeli Çarşısı’ndaki Passolig Kart gişesinde satılacaktır. Mücadeleye gelemeyecek taraftarlarımız için de hatıra bileti basılacaktır. Passolig Kart gişelerinden satılacak hatıra biletler 50 TL olarak belirlendi. Maçın tribün gelirleri ve hatıra biletten toplanan bağışların tamamı depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacak. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek adına taraftarlarımızdan projemize büyük ilgi göstermesini temenni ediyoruz” denildi.