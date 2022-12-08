Kırmızı-beyazlılar, kamptaki son hazırlık müsabakasını ise 10 Aralık Cumartesi günü saat 12.30’da Ankaragücü ile oynayacak.

Mücadelede kırmızı-beyazlı takımın gollerini 34. dakikada penaltıdan Karol Angielski ve 63. dakikada Dia Saba atarken, FC Saarbrücken’in golünü ise 71. dakikada Justin Steinkötter kaydetti.

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Emre Gökay, Mustapha Yatabare, Isaac Cofie, Alaaddin Okumuş, Ahmed Musa, Samba Camara, Mehmet Albayrak, Özkan Yiğiter, Kader Keita, Caner Osmanpaşa ve Armin Derlek ise yedek kulübesindeydi.

DG Sivasspor, Antalya Belek’te oynadığı hazırlık maçında FC Saarbrücken’i 2-1 mağlup etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay sahaya; Emre Satılmış, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Charis Charisis, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski 11’iyle çıktı.

Antalya Belek’te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, kamptaki ikinci hazırlık maçında Almanya 3. Lig ekibi FC Saarbrücken ile karşılaştı. Mücadeleden Sivasspor 2-1 galibiyetle ayrıldı.

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