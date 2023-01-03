DG Sivasspor Kulübü, VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı.

DG Sivasspor Kulübü, VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı.

Sivasspor, gündemde yer alan Galatasaray maçına dair VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesapları aracılığıyla bir paylaşım yaptı. Kırmızı-beyazlı kulübün paylaşımında, Galatasaray maçında hakem değil kural hatası olduğu belirtildi. Kulübün yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Dünyada eşi benzeri görülmemiş ofsayt kararı! VAR incelemesi sonucunda, ofsayt çizgisi çizilemeden golümüzün iptal edilmesi, hakem hatası değil kural hatasıdır. Ofsayt olmayan bir pozisyonda ofsayt incelemesi için VAR’a çağrılıp, nizami gol için ofsayt kararı verilmesi skandal bir kural hatasıdır. Türkiye Futbol Federasyonu’na, göstermiş olduğu şeffaflıktan dolayı teşekkür ederiz.”