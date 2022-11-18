DG Sivasspor Kulübü, son günlerde sözleşmesini tek taraflı fesih etmek istediği yönünde haberler çıkan orta saha oyuncusu Dia Saba’nın doğum günü nedeniyle mesaj yayımladı.

DG Sivasspor Kulübü, son günlerde sözleşmesini tek taraflı fesih etmek istediği yönünde haberler çıkan orta saha oyuncusu Dia Saba’nın doğum günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, “Bugün futbolcumuz Dia Saba’nın doğum günü, mutlu yıllar” ifadeleri kullanıldı.

31 yaşına giren İsrailli futbolcu, Süper Lig’de 11 maçta görev alarak, 4 kez de gol sevinci yaşadı. 3 kez asist yapan Saba, 2 kez de sarı kartla cezalandırıldı. Saba ligde 849 dakika forma giydi.