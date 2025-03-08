Trendyol Süper Lig’in 27. hafta maçında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Göztepe, yarın saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.
Kaynak: İHA