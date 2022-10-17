DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Giresunspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Koray Gençerler oldu.

DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Giresunspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Koray Gençerler oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Sivasspor, Giresunspor’u konuk edecek. Saat 20.00’da başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek’in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak. Gençerler’e, AVAR olarak Mustafa İlker Coşkun eşlik edecek.