Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak Sivasspor-Giresunspor maçında hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak Sivasspor-Giresunspor maçında hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak olan Sivasspor - Giresunspor maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek’in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.
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