06 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

Spor Toto Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sivasspor’un yeni sezonun ilk hafta maçında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 1. Hafta maçının biletleri satışa çıktı.

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