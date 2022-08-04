Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla Gaziantep FK ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 1. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.