Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Sivasspor, Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 29 Aralık Perşembe günü saat 17.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.

DG Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

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