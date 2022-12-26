Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Sivasspor-Galatasaray maçında hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Sivasspor-Galatasaray maçında hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 17.00’da oynanacak olan Sivasspor - Galatasaray maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ali Saygın Ögel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.