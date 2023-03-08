Rıza Çalımbay’ın kritik maça Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Aaron, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan, Saiz, Gradel ve Caicedo ilk 11’i ile başlaması bekleniyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresindeki Sivasspor’da 3 oyuncu yarınki maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mustapha Yatabare, Robin Yalçın ile Caner Osmanpaşa yarın kadroda yer alamayacak.

Abdullah Avcı: "Trabzonspor, geriye değil ileriye gitmeli"

Abdullah Avcı: "Trabzonspor, geriye değil ileriye gitmeli"

Sivasspor, Fiorentina mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 29. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa’da geride kalan 28 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 33 gol atan Yiğidolar, ağlarında ise 50 gole engel olamadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 29. maçına çıkacak.

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