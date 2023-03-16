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Sivas Polis Okulu’nda eğitim gören öğrenci polisler stadyumdaki yerini alarak maçı takip etti. Polis adayları ellerinde Türk bayrağı ile Sivasspor’a destek verdi.

Türkiye’nin ilk ekolojik stadyumu özelliğini taşıyan Sivas 4 Eylül Stadı, Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci ayağında tamamen doldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığınca yaptırılan, 27 bin 532 seyirci kapasiteli 4 Eylül Stadı, futbolseverlerin beğenisini kazandı. Tamamen dolan stadyumda taraftarlar maç boyunca takımlarına destek tezahüratlarında bulundular.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında Sivasspor ile Fiorentina’ya ev sahipliği yapan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı kapalı gişe oldu.

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