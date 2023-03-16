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Yakalanan taraftar sahanın dışına çıkartılırken, maç kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam etti.

Sahaya giren taraftarı yakalamak isteyen güvenlik görevlileri, bir süre taraftarın arkasında koştu. Sivassporlu futbolcuya sarılan taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakaladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında DG Sivasspor, İtalya ekibi Fiorentina’yı konuk etti. Maçın son dakikalarına doğru Sivasspor’un iki taraftarı sahaya girdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında DG Sivasspor ve Fiorentina ile karşı karşıya geldiği maçta iki taraftar sahaya girdi.

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