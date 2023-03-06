UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fiorentina ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fiorentina ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Fiorentina ile Sivasspor 9 Mart Perşembe günü TSİ 23.00’te Stadio Artemio Franchi’de karşılaşacak.