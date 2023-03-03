Spor Toto Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Sivasspor, yaptığı taktik idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Sivasspor, yaptığı taktik idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün öğlen İstanbul’a gidip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor yarın saat 13.30’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak.