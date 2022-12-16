Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında İstanbul takımlarından Esenler Erokspor’u konuk edecek. 20 Aralık Salı günü saat 15.00’te Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.

DG Sivasspor ile Esenler Erokspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçının biletleri satışa çıktı.

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