Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Leke James ve Aaron Appindangoye ise takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün Gaziantep’e gidecek ve yarın burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.