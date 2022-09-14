Sivasspor, deplasmanda oynayacağı CFR Cluj mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 24. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 23 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 23 gol atan Sivas temsilcisi, ağlarında ise 44 gole engel olamadı.

Sivasspor, CFR Cluj maçı için Romanya’ya 7 eksikle gitti

Sivasspor, CFR Cluj maçı için Romanya’ya 7 eksikle gitti

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 7 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Leke James, Kader Keita, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt ve izinli olan Mustapha Yatabare, CFR Cluj’a karşı forma giyemeyecek.

Sivasspor’da 7 eksik var

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Sivasspor, yarın CFR Cluj’a konuk olacak. Dr. Constantin Radulescu Stadyumu’nda saat 19.15’te başlayacak müsabakayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip grup maçlarına Türkiye’ye 3 puanla dönmek istiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci haftasında yarın Romanya temsilcisi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 24. maçına çıkacak.

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