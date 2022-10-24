DG Sivasspor ile CFR Cluj arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5. hafta maçının biletleri satışa çıktı.
DG Sivasspor ile CFR Cluj arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5. hafta maçının biletleri satışa çıktı.
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu maçında 27 Ekim Perşembe günü 22.00’de sahasında CFR Cluj’u konuk edecek. Mücadelenin biletleri ise satışa sunuldu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt: 180 TL
Maraton Alt: 50 TL
Maraton Üst: 50 TL
Güney Alt: 30 TL
Güney Üst: 30 TL
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