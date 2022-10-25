UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında Sivasspor, 27 Ekim Perşembe günü Romanya temsilcisi CFR Cluj ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 22.00’da başlayacak mücadelede Norveç Futbol Federasyonu’ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi’nin yardımcılıklarını Geir Isaksen ve Morten Jensen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mohammad Usman Aslam olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. haftasında Sivasspor ile CFR Cluj arasında oynanacak karşılaşmayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

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