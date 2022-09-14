Kırmızı-beyazlı ekibin 16 kişilik Romanya kafilesinde şu isimler yer aldı:

Kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Kader Keita, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt ve izinli olan Mustapha Yatabare yer almadı.

Yaklaşık 1,5 saat sürecek yolculuğun ardından Cluj Uluslararası Havaalanı’na iniş yapacak olan kırmızı-beyazlılar kamp yapacağı otele yerleşecek. Sivasspor, TSİ 17.00’de Dr. Constantin Radulescu Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki ikinci sınavı için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan özel uçakla Romanya’ya hareket etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ikinci hafta maçında yarın deplasmanda CFR Cluj ile karşılaşacak DG Sivasspor, Romanya’ya gitti. Kırmızı-beyazlı takımda 7 futbolcu kafilede yer almadı.

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