UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde CFR Cluj ile oynanacak maç öncesinde DG Sivasspor’un ve rakip takımın medya programı belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde CFR Cluj ile oynanacak maç öncesinde DG Sivasspor’un ve rakip takımın medya programı belli oldu.

Sivasspor ile CFR Cluj, 27 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5. hafta maçında Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da basın toplantısı ve antrenman programı belli oldu.

26 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile Kamerunlu futbolcu Clinton N’jie maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlılar kulüp tesislerinde saat 16.00’da ise basına ilk 15 dakikası açık antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

CFR Cluj Teknik Direktörü Dan Petrescu ve kadrodan bir futbolcu 26 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. CFR Cluj saat 19.30’da ise stadyumda son çalışmasını yapacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.