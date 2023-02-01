Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Sivasspor, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin biletleri ise satışa çıktı.

DG Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

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