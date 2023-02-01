DG Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçının biletleri satışa çıktı.
DG Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçının biletleri satışa çıktı.
Sivasspor, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin biletleri ise satışa çıktı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt (1. Kategori): 120 TL
Maraton Alt (2. Kategori): 70 TL
Maraton Üst (2. Kategori): 70 TL
Güney Alt (3. Kategori): 50 TL
Güney Üst (3. Kategori): 50 TL
Bayan Tribün (4. Kategori): 50 TL
Misafir Takım (5. Kategori): 65 TL
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