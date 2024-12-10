Sivasspor’da Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, görevinden istifa etti.

Sivasspor - Galatasaray maçında yaşanan olaylara ve Sivasspor cephesine karşı yapılan açıklamaya sessiz kalınmasının ardından kırmızı-beyazlı kulüpten istifa haberi geldi.

Basın Sözcülüğü görevini üstlenen ve aynı zamanda Transfer Komitesi’nde de yer alan yönetim kurulu üyesi Gökhan Karagöl istifa etti.

Edinilen bilgiye göre Gökhan Karagöl’ün, Sivasspor Kulübü’ne resmi olarak istifasını sunduğu öğrenildi. Karagöl’ün istifasında yönetim anlayışı ve Teknik Direktör Bülent Uygun’un yapmış olduğu açıklamaların etkili olduğu da alınan bilgiler arasında.