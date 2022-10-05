UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü haftasında yarın Kosova temsilcisi Ballkani ile sahasında karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 25. maçına çıkacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü haftasında yarın Kosova temsilcisi Ballkani ile sahasında karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 25. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü maçında Sivasspor, yarın Ballkani’yi konuk edecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 19.45’te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 7’ye çıkartmak istiyor.

Sivasspor’da 2 eksik var

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Leke James ile Ahmed Musa, Ballkani’ye karşı forma giyemeyecek.

Avrupa’daki 25. karşılaşma

Sivasspor sahasında oynayacağı Ballkani mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 25. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 24 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 24 gol atan Sivas temsilcisi, ağlarında ise 44 gole engel olamadı.