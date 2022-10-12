UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın deplasmanda Ballkani ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın deplasmanda Ballkani ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Fadil Vokrri Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Ballkani ile Sivasspor yarın TSİ 22.00’de Fadil Vokrri Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu’ndan hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak.
Yorumlar