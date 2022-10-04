UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Ballkani ile oynayacağı maç öncesinde DG Sivasspor’un ve rakip takımın programı belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Ballkani ile oynayacağı maç öncesinde DG Sivasspor’un ve rakip takımın programı belli oldu.

Sivasspor ile Ballkani, 6 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 3. hafta maçında Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

5 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile Yunan futbolcu Dimitrios Goutas, maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlılar kulüp tesislerinde saat 16.00’da basına ilk 15 dakikası açık antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Ballkani teknik direktörü ve kadrodan bir futbolcusu 5 Ekim Çarşamba günü saat 18.45’te Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Ballkani saat 19.45’te ise stadyumda son antrenmanı yapacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.