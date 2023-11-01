Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Artvin Hopasporile karşılaşacak Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Artvin Hopaspor yarın saat 13.00’te 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.