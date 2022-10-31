DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Koray Gençerler oldu.

DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Koray Gençerler oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Sivasspor, Antalyaspor konuk edecek. Saat 20.00’da başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak. Gençerler’e AVAR olarak Mustafa İlker Coşkun eşlik edecek.